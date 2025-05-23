Система «Купол Донбасса» сорвала операцию ВСУ по атаке Зуевской ТЭС в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» единовременно перехватила 23 мая четыре ударных дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на Зуевскую ТЭС, которая питает несколько районов Донецкой Народной Республики (ДНР).
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