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Русская весна

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Японский экономист сравнил российскую экономику с европейской

Японский экономист сравнил российскую экономику с европейской

Экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где она действительно испытывает спад, такое мнение высказал экономист, советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.

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