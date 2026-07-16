Экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где она действительно испытывает спад, такое мнение высказал экономист, советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
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