Юрист Соловьев: дети рискуют стать жертвами мошенников

Дети и подростки все чаще становятся жертвами интернет-аферистов. Мошенники пользуются несколькими способами обмана, например, убеждают ребенка, что родственники нуждаются в помощи, рассказал юрист Иван Соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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