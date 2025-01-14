Эксперты оценили идею введения интегральной оценки знаний в школах

И назвали плюсы и минусы Президент России Владимир Путин поддержал идею главы СПЧ Валерия Фадеева о необходимости введения интегральной оценки знаний выпускника – среднего балла по всем предметам, который будут учитывать при поступлении в вуз, передаёт 360.