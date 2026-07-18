Мирошник назвал причину ротации правительства на Украине

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ротация кабинета министров на Украине необходима Владимиру Зеленскому, чтобы привести к власти максимально лояльных людей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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