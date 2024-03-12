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Зеленский: Украине пока не требуется помощь французской армии

Зеленский: Украине пока не требуется помощь французской армии

В интервью французскому телеканалу Владимир Зеленский отказался от идеи Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат – "пока Украина держится", а на призыв папы Римского к переговорам с Россией президент Украины ответил отказом, потому что "для Путина перерыв - это кислород".

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