Зеленский: Украине пока не требуется помощь французской армии

В интервью французскому телеканалу Владимир Зеленский отказался от идеи Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат – "пока Украина держится", а на призыв папы Римского к переговорам с Россией президент Украины ответил отказом, потому что "для Путина перерыв - это кислород".
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