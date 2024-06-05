Путин: ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву может быть асимметричным

Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом. Такое заявление 5 июня сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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