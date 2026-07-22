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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Выпускникам могут разрешить оставлять лучший результат после пересдачи ЕГЭ

Выпускникам могут разрешить оставлять лучший результат после пересдачи ЕГЭ

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сохранить главную цель пересдачи Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой изменить правила пересдачи единого государственного экзамена.

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