Выпускникам могут разрешить оставлять лучший результат после пересдачи ЕГЭ

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сохранить главную цель пересдачи Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой изменить правила пересдачи единого государственного экзамена.
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