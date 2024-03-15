Действующий глава Соединенных Штатов Джозеф Байден, который уже неоднократно допускал резкие и оскорбительные слова в адрес президента России Владимира Путина, в очередной раз отличился.
Байден вновь публично оскорбил Путина
Комментарии
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B
Buster
Он "бандит" а ты урод альцгеймерный !!!
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20 час.
В
Влдимир
Ну, вот ведь правильная Русская пословица. Каков поп, таков приход. Хорошие президенты в хороших странах, а больные в странах которые и не лечатся. Идиот этот дед, да и его фамилия то если читать по Русски то "Биден", тобишь Унитаз. Вот его и смоет скоро свои же.
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЯЗЫК БЕЗМОЗГЛОВА СТАРЦА, ЛЕПИТ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТАТКОВ ЕГО УМА !!! ПРИНЦИП-ПОСЛЕ МЕНЯ-ХОТЬ ПОТОП !!! ДАВНО В СМИРИТЕЛЬНУЮ РУБАХУ, ДА В БЛИЖАЙШУЮ ДУРКУ...
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12 час.
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