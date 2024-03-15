Байден вновь публично оскорбил Путина

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Влдимир

Ну, вот ведь правильная Русская пословица. Каков поп, таков приход. Хорошие президенты в хороших странах, а больные в странах которые и не лечатся. Идиот этот дед, да и его фамилия то если читать по Русски то "Биден", тобишь Унитаз. Вот его и смоет скоро свои же.