Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Байден вновь публично оскорбил Путина

Байден вновь публично оскорбил Путина

Действующий глава Соединенных Штатов Джозеф Байден, который уже неоднократно допускал резкие и оскорбительные слова в адрес президента России Владимира Путина, в очередной раз отличился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
B
Buster
Он &quot;бандит&quot; а ты урод альцгеймерный !!!
Ответить
20 час.
В
Влдимир
Ну, вот ведь правильная Русская пословица. Каков поп, таков приход. Хорошие президенты в хороших странах, а больные в странах которые и не лечатся. Идиот этот дед, да и его фамилия то если читать по Русски то &quot;Биден&quot;, тобишь Унитаз. Вот его и смоет скоро свои же.
Ответить
13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЯЗЫК БЕЗМОЗГЛОВА СТАРЦА, ЛЕПИТ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТАТКОВ ЕГО УМА !!! ПРИНЦИП-ПОСЛЕ МЕНЯ-ХОТЬ ПОТОП !!! ДАВНО В СМИРИТЕЛЬНУЮ РУБАХУ, ДА В БЛИЖАЙШУЮ ДУРКУ...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх