Аналитик Тумин: ряду семей положено до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Право на выплату для погашения ипотеки до 450 тыс. рублей имеют мать или отец — граждане Российской Федерации, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребёнок, при этом гражданами России должны быть и заявитель, и все его дети.
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