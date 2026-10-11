📅 11 октября: какие праздники отмечают в России? В 2026 году этот день объединяет праздник тружеников села 🌾 🌾 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Поздравляем фермеров, агрономов, животноводов, механизаторов, работников пищевых предприятий — всех, благодаря кому на наших столах есть хлеб, молоко, овощи и другие продукты.