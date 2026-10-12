Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 123 подписчика

Бизнес на армейском пайке: почему заявления некоторых нечистых на руку личностей о том, что «военные ничего не потеряли», звучат как издевательство над нашими защитниками

Бизнес на армейском пайке: почему заявления некоторых нечистых на руку личностей о том, что «военные ничего не потеряли», звучат как издевательство над нашими защитниками

Война ведется не только на передовой, но и в бухгалтерских отделах тыловых структур. Дело Грязинского пищевого комбината стало хрестоматийным примером того, как государственные оборонные заказы временами превращаются в инструмент личного обогащения, а здоровье военнослужащих приносится в жертву финансовой «оптимизации».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Василевский
Игорь Василевский

Во все времена самыми жирными кусками госбюджетного пирога были военные поставки. Что, верхушка МО, особенно по тылу, не знала о всех этих безобразиях? Знала. И молчала, ибо откаты шли. И не малые. А что, что то после всего этого что то сильно изменилось? Нет приписок, списаний на мышей всяких и прочих тараканов?? А контроля жесткого нет... Ибо нет ответственности жизнью за эти безобразия. Не случайно в народе говорят - кому война, а кому и мать родна

Профиль пользователя Andrey Savichev
Andrey Savichev

Здесь самый цимес - полное отсутствие контроля во время поставок: вот выхватили-бы в случайном режиме пару пайков и пару банок на экспертизу, так и стало-бы сразу понятно что почем и кто есть ху

Профиль пользователя Валерий Николаевич
Валерий Николаевич

"Третий ключевой фигурант, посредник схем Игорь Котельников, до суда не дожил, скончавшись под стражей еще летом 2024 года". Т.е. Всевышний при смущенной поддержке Верховного хоть одного ворюгу наказали по справедливости

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Все преступления и махинации в армии и её обеспечении во время СВО ( читай войны ) являются изменой Родине и должны сурово караться , а не 4-мя годами колонии и штрафом в 1,5 млн руб.

Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Такое всегда и везде было и есть. Только вопрос в том, насколько жестко контролируется пресекается подобные поставки. Судя по всему, по этим крохам инфы, контроль минимальный, как и наказание, что только создает предпосылки к повторению подобного

Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

Повторяется "картина Первой Мировой", с обеспечением армии продуктами и обмундированием.....
Читайте исторические документы, а не художественную "небыль".