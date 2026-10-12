Бизнес на армейском пайке: почему заявления некоторых нечистых на руку личностей о том, что «военные ничего не потеряли», звучат как издевательство над нашими защитниками

Война ведется не только на передовой, но и в бухгалтерских отделах тыловых структур. Дело Грязинского пищевого комбината стало хрестоматийным примером того, как государственные оборонные заказы временами превращаются в инструмент личного обогащения, а здоровье военнослужащих приносится в жертву финансовой «оптимизации».