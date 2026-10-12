Бизнес на армейском пайке: почему заявления некоторых нечистых на руку личностей о том, что «военные ничего не потеряли», звучат как издевательство над нашими защитниками

Война ведется не только на передовой, но и в бухгалтерских отделах тыловых структур. Дело Грязинского пищевого комбината стало хрестоматийным примером того, как государственные оборонные заказы временами превращаются в инструмент личного обогащения, а здоровье военнослужащих приносится в жертву финансовой «оптимизации».
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Во все времена самыми жирными кусками госбюджетного пирога были военные поставки. Что, верхушка МО, особенно по тылу, не знала о всех этих безобразиях? Знала. И молчала, ибо откаты шли. И не малые. А что, что то после всего этого что то сильно изменилось? Нет приписок, списаний на мышей всяких и прочих тараканов?? А контроля жесткого нет... Ибо нет ответственности жизнью за эти безобразия. Не случайно в народе говорят - кому война, а кому и мать родна
Здесь самый цимес - полное отсутствие контроля во время поставок: вот выхватили-бы в случайном режиме пару пайков и пару банок на экспертизу, так и стало-бы сразу понятно что почем и кто есть ху
А вот за ТАКОЕ деяние пора вернуть смертную казнь!
"Третий ключевой фигурант, посредник схем Игорь Котельников, до суда не дожил, скончавшись под стражей еще летом 2024 года". Т.е. Всевышний при смущенной поддержке Верховного хоть одного ворюгу наказали по справедливости
Все преступления и махинации в армии и её обеспечении во время СВО ( читай войны ) являются изменой Родине и должны сурово караться , а не 4-мя годами колонии и штрафом в 1,5 млн руб.
Такое всегда и везде было и есть. Только вопрос в том, насколько жестко контролируется пресекается подобные поставки. Судя по всему, по этим крохам инфы, контроль минимальный, как и наказание, что только создает предпосылки к повторению подобного
Надо таких выродков и ублюдков расстреливать и лишать имущества и счетов их и которые они отписали родителям и родственникам .
Повторяется "картина Первой Мировой", с обеспечением армии продуктами и обмундированием.....
Читайте исторические документы, а не художественную "небыль".