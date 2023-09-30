За что работника могут лишить премии

Сотрудников с дисциплинарным взысканием предлагается не лишать права на выплаты в другой период. Кроме того, снижение размера премии не должно приводить к уменьшению месячной зарплаты более чем на 20 процентов.
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