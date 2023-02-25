Арестович предупредил, что Украину ждет новый голодомор при ложном пути развития после СВО

По его словам, в стране набирает силу «идейный конфликт на историческом пути»После окончания конфликта Украину ждет новая угроза — потерять время и пойти и по ложному пути развития, заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович.
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