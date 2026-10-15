Предприниматель Илон Маск призвал к отставке главаря киевского режима Зеленского. https://listaj.ru/pora-zelenskomu-uhodit-mask-prizval-k-otst.
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