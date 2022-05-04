Президент Хорватии пообещал воспользоваться правом вето в случае подачи Швецией и Финляндии заявки на членство в НАТО

Президент Хорватии высказался категорически против очередного расширения НАТО. Напомним, что речь идёт о возможном вхождении в состав Североатлантического военного блока Финляндии и Швеции, правительства которых заявили о том, что будут принимать решения даже без проведения референдумов.
Популярные статьи
- Главный раввин России предлагает главе МИД Сергею Лаврову извиниться за слова о евреях и Гитлере
- Под Харьковом ликвидирован один из высших офицеров 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ
- Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днём Победы и выразил решительную солидарность с правым делом российского народа
Свежие комментарии