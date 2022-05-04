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Президент Хорватии пообещал воспользоваться правом вето в случае подачи Швецией и Финляндии заявки на членство в НАТО

Президент Хорватии пообещал воспользоваться правом вето в случае подачи Швецией и Финляндии заявки на членство в НАТО

Президент Хорватии высказался категорически против очередного расширения НАТО. Напомним, что речь идёт о возможном вхождении в состав Североатлантического военного блока Финляндии и Швеции, правительства которых заявили о том, что будут принимать решения даже без проведения референдумов.

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