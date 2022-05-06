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Индия требует от своих компаний выкупить долю британского и американского бизнеса в российском нефтегазовом секторе

Индия требует от своих компаний выкупить долю британского и американского бизнеса в российском нефтегазовом секторе

Индийские власти намерены использовать возможности для покупки доли BP в «Роснефти» и доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1».

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