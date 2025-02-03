Си Цзиньпин написал статью об укреплении семей

Статья председателя КНР Си Цзиньпина, в которой подчеркивается важность уделять повышенное внимание укреплению семей, семейному воспитанию и развитию семейного уклада, опубликована в 3-м в этом году номере ведущего журнала ЦК КПК "Цюши", сообщает romanian.
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