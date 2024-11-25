Россию разделили на 100 государств, создана спецкомиссия: Неожиданный ответ на удар Орешником

(только не ржать, это же хохлы, им можно) ========================================== Победить Россию всё равно не получается, поэтому делить её нужно уже сейчас.
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