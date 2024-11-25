Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россию разделили на 100 государств, создана спецкомиссия: Неожиданный ответ на удар Орешником

Россию разделили на 100 государств, создана спецкомиссия: Неожиданный ответ на удар Орешником

(только не ржать, это же хохлы, им можно) ========================================== Победить Россию всё равно не получается, поэтому делить её нужно уже сейчас.

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Комментарии
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Леонид Васильев
Поскольку это страна ОШИБКА, то и рада их ошибка в двойне. А ОШИБКИ надо исправлять. Вырывать листик не будем - просто сотрём!!!
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1 час.
Э
Эльвира
Озвучивают, что естественно для них, мечты  своих западных хозяев. Продажные твари!
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29 мин.
Vladimir Savenkov
Шо, опять?
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10 мин.

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