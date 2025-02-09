Михаил Пысла: "Состояние здоровья молодого поколения является фундаментом дальнейшей жизни"

Состояние здоровья молодого поколения является фундаментом дальнейшей жизни. В подростковый период с 15 до 18 лет закладывается фундамент здоровья, и этой категории лиц должно быть уделено самое большое внимание.
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