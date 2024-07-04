Середина лета, жара - самое время подумать о новогоднем туре в Европу

Россиянам, желающим отметить Новый год в Европе, необходимо уже сейчас подавать документы на визу. Такой совет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с агентством «Москва».
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