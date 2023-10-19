«Газпром» сообщил об отсутствии прогресса по «Силе Сибири-2»

Главным результатом визита своей делегации в Китай пресс-служба «Газпрома» назвала подписание контракта о дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Сила Сибири» до конца 2023 года с китайской CNPC.
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