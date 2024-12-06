«Считаю его неадекватным» Лавров дал интервью Такеру Карлсону. Что он сказал о Зеленском, Трампе и угрозе ядерной войны?

Несмотря на критику и обвинения «в предательстве интересов США», которые обрушились на Такера Карлсона после нашумевшего интервью с президентом России Владимиром Путиным, известный американский журналист вновь приехал в Москву и на этот раз взял интервью у главы российского МИД Сергея Лаврова.
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