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Оружейники Львова. Мастер Дзиковский

Оружейники Львова. Мастер Дзиковский

Чем известен охотникам Львов? О том, что в конце XIX – начале XX столетия в этом городе работало не менее двух десятков оружейников европейского уровня, изготовлявших высококачественные ружья, известно, пожалуй, только музейщикам и коллекционерам.

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