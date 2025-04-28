Оружейники Львова. Мастер Дзиковский

Чем известен охотникам Львов? О том, что в конце XIX – начале XX столетия в этом городе работало не менее двух десятков оружейников европейского уровня, изготовлявших высококачественные ружья, известно, пожалуй, только музейщикам и коллекционерам.
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