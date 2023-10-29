Полноценный геймплейный трейлер MMORPG Perfect New World IRONCORE GAME STUDIO наконец-то прекра...

Полноценный геймплейный трейлер MMORPG Perfect New WorldIRONCORE GAME STUDIO наконец-то прекратила кормить нас десятисекундными роликами (но не совсем), и опубликовала полноценный геймплейный трейлер грядущей MMORPG Perfect New World.
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