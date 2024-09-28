Депутат Государственной думы Российской Федерации и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США вмешательством в выборы президента и нарушением конституции страны.
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