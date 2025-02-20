Добро разжаловать: в США растет недовольство Зеленским

Цель визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев — разъяснить, что будущая поддержка страны Соединенными Штатами будет зависеть от готовности украинских властей к мирным переговорам с Россией, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
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