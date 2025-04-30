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«Бессмертный полк» в Берлине: фрицы запретили любые символы Победы

«Бессмертный полк» в Берлине: фрицы запретили любые символы Победы

Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но. В том-то и дело, что "но".

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