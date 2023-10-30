В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами

Жители новых регионов России не только являются русскоговорящими, но и не считают себя частью Украины, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х.
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