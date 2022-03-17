16 млрд рублей привлечет Нижегородская область на реализацию крупных проектов

Глава региона отметил, что стройки и другие проекты останавливать нельзя. В связи с этим, отметил Никитин, в Нижегородской области будут продолжены работы по продлению метро, возведению дорог, а также мероприятия по развитию новых территорий.
Глава региона отметил, что стройки и другие проекты останавливать нельзя. В связи с этим, отметил Никитин, в Нижегородской области будут продолжены работы по продлению метро, возведению дорог, а также мероприятия по развитию новых территорий.
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