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Командир ВСУ призвал западных политиков «попробовать себя» в зоне СВО

Командир ВСУ призвал западных политиков «попробовать себя» в зоне СВО

Командир артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мирон» посоветовал западным политикам, которые критикуют действия украинской армии, самим прибыть на линию соприкосновения и «попробовать себя».

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