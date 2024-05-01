Приемная граждан губернатора и правительства региона проведет выездной прием жителей Ардатовского округа

23 мая приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти проведут выездной прием для проживающих на территории Ардатовского муниципального округа.
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