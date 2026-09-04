Преподобная София Суздальская: трагическая судьба великой княгини Соломонии Сабуровой

Первая жена Василия III, великого князя Московского. Образ Соломонии окутан пеленой трагедии и святости, пылкой любовью и бременем власти, а главное – тайной, которую она унесла с собой в могилу.
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