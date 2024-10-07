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Хиггинс и Мерфи вышли в 1/16 финала Wuhan Open 2024

Хиггинс и Мерфи вышли в 1/16 финала Wuhan Open 2024

Джон Хиггинс обыграл Фаня Чжэнъи, а Шон Мерфи одержал победу над Энтони Хэмилтоном во втором раунде турнира Wuhan Open 2024, сообщает WST Джон Хиггинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты Wuhan Open 2024.

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