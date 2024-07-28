В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища

В Челябинской области ведется сброс воды из Иремельского водохранилища. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, так как водохранилище продолжает наполняться.
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