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Не созидатель, а разрушитель, который угождал всем, сдавая СССР и Россию

Не созидатель, а разрушитель, который угождал всем, сдавая СССР и Россию

Вся карьера Евгения Примакова была построена на главном – быть успешным, выбиться вперёд, неважно, как и где, и неважно с кем.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Ну посмотрел на источник! И что я увидел? Вижу власовский либеральный канал, распространяющий грязь и ложь...
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1 час.
tsan tsan
Автор-то дерьмо натуральное.
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28 мин.
Марина Петрова
Писака этой статейки побоялся свою гнилую фамилию поставить. Дегенерат .
Ответить
14 мин.

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