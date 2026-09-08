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Царьград

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Кравченко: Пожар на 1,5 га в Дюрсо после падения дрона локализуют

Кравченко: Пожар на 1,5 га в Дюрсо после падения дрона локализуют

В районе Дюрсо близ Новороссийска вспыхнул пожар на площади 1,5 га после падения обломков украинского беспилотника.

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