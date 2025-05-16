На Ямале готовятся к завершению отопительного сезона

На Ямале началась подготовка к завершению отопительного сезона. Решение об отключении жилищного фонда от отопления принимают мэрии, руководствуясь установленным критерием: среднесуточная температура наружного воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней, сообщает пресс-служба окружного правительства.
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