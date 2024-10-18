В Пермском крае полицейские провели профориентационную встречу в одном из колледжей Кунгура

Делегация из отдела полиции №3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по г. Перми, возглавляемая начальником отдела полковником полиции Александром Щелкуновым, посетила будущих выпускников Кунгурского колледжа агротехнологий и управления по специализации «Правоохранительная деятельность».