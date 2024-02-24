McLaren анонсировал скорую премьеру таинственной новинки

Весной 2023 года компания McLaren представила новый суперкар 750S — преемник модели 720S оказался самым лёгким и быстрым из серийных автомобилей марки, а в конце прошлого года британский автопроизводитель показал GTS — это обновлённый и улучшенный GT с более мощным мотором.