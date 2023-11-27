‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 27 ноября, Луна в Близнецах постоянно говорит о желании переключиться на другое занятие и не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.