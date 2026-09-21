Кто на самом деле управляет коррупционными скандалами в Украине? Почему Германия платит за Украину больше всех, а влияет на неё меньше всех? Зачем Трампу создавать угрозы для Европы, если он хочет её усилить? И появится ли партия мира в условиях узурпации власти в Украине? Спиридон Килинкаров – украинский общественный и политический деятель, экс-член Компартии Украины Читать далее: https://govorit.