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Говорит Европа ⚡

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Спиридон Килинкаров: Трамп создаёт угрозы чтобы, Европа приползла на коленях

Спиридон Килинкаров: Трамп создаёт угрозы чтобы, Европа приползла на коленях

Кто на самом деле управляет коррупционными скандалами в Украине? Почему Германия платит за Украину больше всех, а влияет на неё меньше всех? Зачем Трампу создавать угрозы для Европы, если он хочет её усилить? И появится ли партия мира в условиях узурпации власти в Украине? Спиридон Килинкаров – украинский общественный и политический деятель, экс-член Компартии Украины Читать далее: https://govorit.

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