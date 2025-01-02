Медь и другие промышленные металлы начали 2025 год с уверенного роста - ФИНАМ

Промышленные металлы начали новый год с уверенного роста, что связано с увеличением производства в Китае, согласно частному опросу, и ожиданием дополнительного стимулирования со стороны Пекина в 2025 году, сообщает Bloomberg.
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