«Не благодаря Европе»: на Западе оценили масштабный обмен пленными

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился не благодаря европейским странам. Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, передаёт РИА Новости.
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