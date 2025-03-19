На каких маршрутах уже подняли цены и вырастет ли тариф на всем транспорте в Барнауле?

Часть перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, уже увеличили плату за проезд. Рассказываем, где именно В Барнауле ряд перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, объявили о повышении стоимости проезда.