Глава Петрозаводска поздравила жителей с Рождеством

Накануне одного из главных христианских праздников – Рождества Христова — поздравление в соцсетях разместили глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова и председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис.
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