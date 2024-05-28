«Бостон» стал первым финалистом сезона НБА

«Бостон» всухую закрыл серию с «Индианой» и вышел в финал НБА. В ночь на 28 мая в Индианаполисе (штат Индиана, США) прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Индиана Пэйсерз» принимала «Бостон Селтикс».