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«Финикс» интересуется Тобайасом Харрисом, просит «76-х» помочь с трехсторонним обменом Деандре Эйтона

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса. Как сообщает обозреватель «Сиксерс» Киф Помпи, к Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».

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