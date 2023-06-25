«Финикс» интересуется Тобайасом Харрисом, просит «76-х» помочь с трехсторонним обменом Деандре Эйтона

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса. Как сообщает обозреватель «Сиксерс» Киф Помпи, к Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».
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