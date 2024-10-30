Сели и оползни могут обрушиться на Мурманскую область

МУРМАНСК, 30 октября, ФедералПресс. Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) и Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН выяснили, что потепление в Кольском Заполярье может привести к оползням.