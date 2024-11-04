Вам никогда не понять русских, я с ними бок о бок 15 лет и знаю, чего они стоят: американец о жизни в России

Леонид Руси

Желание использовать свои права. Скорпион 23.X - 22.XI Критик идей. (вода) Плутон Уран Скрытность, страстные желания, упорядычевание хаоса, бесстрашие, подпитываются энергией разрушения, неуступчивы, душевны, тактика - прикинуться мёртвым. Стрелец 22.XI - 22.XII Патриарх уклада. (огонь) Юпитер Марс Системность отношений, агрессивность, знак военных и моряков, кентавр - соединение несоединимого, бестактные манеры, жизнерадостные черноучители, большая уравновешенная энергия, оптимистически настроены. Возраст знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы - дети (наивные) Рак, Лев, Дева - молодые (весёлые) Весы, Скорпион, Стрелец - зрелые (серьёзные) Козерог, Водолей, Рыбы - старые (мудрые) Здесь имеется ввиду возраст не физического тела. Под возрастом подразумевается мировоззрение, способ видения мира. Ну и конечно же, чем больше воплощений, тем старше знак зодиака. Элементы в зодиаке Огонь (Овен, Лев, Стрелец) Символизирует агрессивность, энергию, энтузиазм, воинственность, бесстрашие, силу, способность к действию, властолюбие, эгоизм, бесчувственность. Обычно импульсивны, стремятся к успеху и славе, часто действуют прежде, чем думают о последствиях. У них горячие характеры, бешеный темперамент, они вспыльчивы, легко загораются и так же быстро остывают. Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) Воздух ассоциируется с духовным началом, поверхностностью, легковесностью, эмоциональной отстранённостью, рефлекторностью и нерешительностью. Самые милые и приятные в общении, но самые непостоянные. Им свойственно предаваться рефлексии и анализировать каждый свой поступок, хотя при этом они продолжают витать в облаках. Они чрезмерно разговорчивы и общительны. Им доставляют удовольствие краткие, поверхностные знакомства. Однако их ум постоянно беспокоен, они ищут смысла жизни, но найдя его, скоро разочаровываются и начинают хандрить. Им быстро всё надоедает. В любви они крайне непостоянны, их разум не в ладу с эмоциями. Они крайне нерешительны. Земля (Дева, Телец, Козерог) Практичность. Выдержка. Терпение. Консерватизм. Осторожность. Основательность. Постоянство. Целеустремлённость. Им свойственно ставить себе цель и терпеливо добиваться не смотря на препятствия. И хотя они теряются порой в мелочах, не замечая главного, им тем не менее удаётся добиваться успеха там, где люди других знаков обычно терпят неудачу. И объясняется это тем, что земля самый благотворный и благоприятный из всех элементов Зодиака. Знаки земли более стойкие, дают высокое сопротивление. Телец - чернозём. Дева - песок. Козерог - скала. Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) Самые эмоциональные и нервические существа. Вода - символ чувств, интуиции, тонкой психики, творчества, самопожертвования, ревности. Им свойственны способность к оккультным учениям, к знахарству, диагностике болезней и врачеванию, стремление познать самые необычные сферы бытия. Постоянно заняты поисками выхода. Самые загадочные, много мистики, мистерии. Они скрытны. Они обладают проницательным умом, и им дан великий талант управлять, руководить окружающими. Они способны контролировать любую ситуацию и оказывать влияние на других. Некоторые становятся духовными вождями своего времени. Происхождение свойств Всё, что производится само собой, без семени, происходит от Луны и Сатурна. Всякий вид красоты исходит от Венеры. Сила - от Марса, смелость - от Плутона. Сатурн управляет подобным себе - весом, связью, неподвижностью. Нежность исходит от Юпитера. Твёрдость - от Марса. Жизнь - от Солнца. Секретные свойства - от Меркурия. Ответственность - от Сириуса. Орион создаёт светлый образ. Планетарные способности Солнечные способности - связывают и влекут низшего к восхищению и повиновению. Сатурнианские - к покою, грусти и суду. Юпитерианские - к почитанию. Марсианские - к страху и раздору. Венериальные - к любви и радости. Меркурианские - к развитию интеллекта. Отрицательные качества ослаблены, или отсутствуют у ангелоподобных людей. Ангелоподобные люди имеют сильную духовную природу, независимо от знака зодиака.